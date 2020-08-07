Топ-100 Художники делают арты о протестах в Белоруссии

Художники делают арты о протестах в Белоруссии

На минувшей неделе множество художников стали делать арты в поддержку протестующих в Белоруссии. Мы сделали для вас подборку.

Художник Артем Лоскутов продал картину "Беларусь" с аукциона за три миллиона рублей анонимному покупателю. Картина выполнена с помощью ударов окрашенной дубинкой по холсту. Половину средств от продажи картины Лоскутов пообещал отправить белорусам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alyona Braylovskaya (@nothingtodowth)

Некоторые даже запустили флешмоб, где рисуют девушек, которые как бы встают в единую живую цепь.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ulyana Nikitina • Illustrator (@lyana.nikitina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rufina Bazlova (@rufinabazlova)

Художница Руфина Базлова делает рисунки традиционной беларуской вышивки по мотивам протестов

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Розан (@rozan_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 𓆸 Sa (@vnaivno)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Minmay (@minmayart)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от MARTY5 (@martychh)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Веня Сон (@venyason)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Boris Groh (@borisgroh)

Смотрите также — Привет, Беларусь! Создана карта, на которой названия стран написаны на родном языке

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.

Источник
Рубрики: Беларуськультурамир
Теги:
  Популярые посты
20 доказательств, что бикини можно носить с любой фигурой
20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигурой фото
Какой возраст согласия в разных странах мира
Какой возраст согласия в разных странах мира фото
Доступное жилье бомж-класса предлагают купить жителям Казани ...
Доступное жилье бомж-класса предлагают купить жителям Казани фото
Студентка из Мьянмы ошеломила всех своей невероятной талией
Студентка из Мьянмы ошеломила интернет своей невероятной талией фото
Американские стриптизерши 60-х годов прошлого века
Американские стриптизерши 60-х годов прошлого века фото

Самые горячие темы

Волшебство челки: 20 фото-примеров, на что способна эта маленькая деталь стрижки фото

Волшебство челки: 20 фото-примеров, на что способна эта маленькая деталь стрижки

От Кена к Барби: человек-кукла сменил пол и планирует стать матерью фото

От Кена к Барби: человек-кукла сменил пол и планирует стать матерью

Двойной смысл картин Майкла Бергта: от восточной классики к западному сюрреализму фото

Двойной смысл картин Майкла Бергта: от восточной классики к западному сюрреализму

Новости партнеров

‡агрузка...

Новые посты

Фотографии репетиций Гитлера, которые должны были быть уничтожены

Девушки под водой на потрясающих снимках фотографа-фридайвера Лекси Лайн

10 видов необычного оружия Средних веков

А у женщины тоже должна быть своя пещера

Как куртизанки продавали девственность юных дочерей и втягивали наивных девочек в проституцию

Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!

30+ необычных сексуальных фантазий, о которых стыдно даже говорить фото
Все Рубрики

30+ необычных сексуальных фантазий, о которых стыдно даже говорить

Убийственная красота: «Мисс США» стала рестлером и сломала нос бывшему бойфренду

Как люди представляли будущее 120 лет назад

Статистика сокровенного: 7 научных фактов о сексуальных фантазиях

Тогда и сейчас: эти фото знаменитых достопримечательностей удивят многих

Британец разбил топором чужой автомобиль, чтобы спасти собаку

Взрывная любовь: теракт в 1950 году в школе под Тирасполем, о котором молчали полвека

12 сумасшедших фотографий еды, разрезанной пополам

Пьяный финал: британские выпускники бурно отметили окончание экзаменов на шумных вечеринках

Безутешный житель Индии заказал силиконовую копию умершей жены

Загрузка...