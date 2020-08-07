Художники делают арты о протестах в Белоруссии
На минувшей неделе множество художников стали делать арты в поддержку протестующих в Белоруссии. Мы сделали для вас подборку.
«Беларусь» (2020)
холст, акрил, дубинопись, 60×40 см pic.twitter.com/GFykHJkh7q
— артём лоскутов (@kissmyba) August 12, 2020
Художник Артем Лоскутов продал картину "Беларусь" с аукциона за три миллиона рублей анонимному покупателю. Картина выполнена с помощью ударов окрашенной дубинкой по холсту. Половину средств от продажи картины Лоскутов пообещал отправить белорусам.
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Некоторые даже запустили флешмоб, где рисуют девушек, которые как бы встают в единую живую цепь.
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Художница Руфина Базлова делает рисунки традиционной беларуской вышивки по мотивам протестов
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