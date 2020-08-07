Художники делают арты о протестах в Белоруссии

На минувшей неделе множество художников стали делать арты в поддержку протестующих в Белоруссии. Мы сделали для вас подборку.

Художник Артем Лоскутов продал картину "Беларусь" с аукциона за три миллиона рублей анонимному покупателю. Картина выполнена с помощью ударов окрашенной дубинкой по холсту. Половину средств от продажи картины Лоскутов пообещал отправить белорусам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 11 Авг 2020 в 12:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alyona Braylovskaya (@nothingtodowth) 14 Авг 2020 в 3:39 PDT

Некоторые даже запустили флешмоб, где рисуют девушек, которые как бы встают в единую живую цепь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ulyana Nikitina • Illustrator (@lyana.nikitina) 12 Авг 2020 в 8:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rufina Bazlova (@rufinabazlova) 7 Авг 2020 в 11:45 PDT

Художница Руфина Базлова делает рисунки традиционной беларуской вышивки по мотивам протестов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Розан (@rozan_art) 12 Авг 2020 в 12:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𓆸 Sa (@vnaivno) 13 Авг 2020 в 6:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minmay (@minmayart) 13 Авг 2020 в 5:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARTY5 (@martychh) 12 Авг 2020 в 4:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Веня Сон (@venyason) 10 Авг 2020 в 2:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boris Groh (@borisgroh) 11 Авг 2020 в 7:18 PDT

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