10 чувственных фильмов и сериалов, которые дадут фору любому кино для взрослых

Нас ведь возбуждает не порно, правда? В смысле не сама сцена секса, за которой ничего нет: ни страсти, ни настоящего желания… Нас возбуждает химия, искра, вспыхнувшая между двумя людьми. Мы собрали десятку самых красивых кинокартин, которые дадут прикурить любому порно.

«365 дней»

Не будем скрывать: фемриторика в фильме и не ночевала, так что можно просто расслабиться, отключить мозг и смотреть на красивых женщин и мужчин. Брутальный мафиози влюбляется в случайно увиденную девушку, похищает ее и пытается заставить ее полюбить себя. Стокгольмский синдром работает — девушка влюбляется.

По-моему, ни разу за всю историю герои так и не поговорили между собой, но этого от фильма и не требуется. Просто держи в голове, что в фильме показаны исключительно токсичные отношения, и, конечно, в реальной жизни это так не работает.

Если лень включаться в сюжет, можете просто отмотать на 1:08:38 — сексуальная сцена в лодке длится порядка пяти минут, не меньше.

«Половое воспитание»

Чудесный сериал, где главные герои знакомятся со своей сексуальностью: тут есть персонажи разных предпочтений, разных гендеров, и все они в конце концов обретут свое счастье. Но мало что может сравниться с химией, которая происходит между Эриком и Адамом: вот уж где искры летят — ненависть, страсть! Любят, но не могут быть вместе! В общем, в лучших традициях бразильских сериалов, только про двух парней.

Горячих сцен (как и, впрочем, забавных и нелепых) в достатке.

«Элита»

Есть что-то такое в международных шоу, что отличает их от других. «Элита» — другая, ее персонажи одержимы всего несколькими вещами: они обожают устраивать драму и заниматься сексом. Много, много секса в этом сериале. Начинают сериал смотреть ради закрученного сюжета и убийства, а заканчивают, потому что не нужно заходить ни на какие ХХХ-сайты, чтобы немного расслабиться наедине с собой. Достаточно включить «Элиту».

Особенно хороша сцена у бассейна с участием Поло, Кайетаной и Валерио в третьем сезоне.

«Все радостные места»

Если вы киноман со стажем и любите глубокое артхаусное кино, то этот фильм — не для вас. «Все радостные места» — это обычный эмоциональный фильм про подростков с трогательным, но довольно избитым сюжетом. И все же… что-то в нем есть. Такой классический young adult, которого нам так не хватало. Напряжение между Вайолет и Финчем растет с каждой минутой, пока в конце концов не выливается в… Но не будем спойлерить.

«Ведьмак»

Два слова — и вы все поймете: Генри Кэвилл. Серьезно, он делает секс всю дорогу, даже когда просто стоит в кадре. Поначалу он кажется неприступным и холодным — этакий вампир, не ведающий плотских радостей, но довольно скоро мы узнаем, что Ведьмак вполне себе не прочь расслабиться.

«Ниже ее губ»

И в промежутках между победой над монстрами Геральт из Ривии отлично проводит время в борделе. Но, пожалуй, самая горячая сцена сериала ждет нас в первом сезоне, третьем эпизоде. Секс между Йеннифер и Истреддом, которые делают это в присутствии кучи народу. Настоящий вуайеристский кинк. И это мы еще промолчим, как много людей шипперят Геральта и Лютика…

Две красивые женщины, одна из которых считает себе гетеросексуальной, внезапно оказываются вовлечены в бурный роман. По сути «Ниже ее губ» — это эротика, но там есть чуть-чуть сюжета. Самая лучшая часть этого фильма заключается в том, что режиссер фильма — женщина, как и все съемочная команда. Трудно вычленить самую горячую часть истории, потому что все кино полыхает. Но довольно хороша сцена с мастурбацией в ванной, оральный секс в разных комбинациях тоже неплох.

«Любовь»

«Любовь» Гаспара Ноэ — пожалуй, самый графичный фильм на платформе Netflix. В центре истории — трое: парень и две девушки и все, что с этим связано. Конечно, есть романтика, но секса там гораздо больше. В фильме куча обнаженного тела, в частности мужского и, так сказать, во всей красе. А еще в фильме есть момент, когда член твердеет прямо на камеру (если вы запаслись режиссерской версией).

По признанию самого Ноэ, он не руководил персонажами во время съемок эротических эпизодов, он только говорил им, как расположиться относительно камеры, а дальше предоставлял им полную свободу.

«Назови меня своим именем»

Что тут говорить — Элио и Оливер навсегда останутся в наших сердцах, как и то волшебное итальянское лето, которое они провели вместе. Томный нежный фильм о первой влюбленности, об удивительном мире двух молодых людей, которые не стали сопротивляться страсти. Это нежное кино про любовь к солнцу, морю и персикам. Режиссер также обещает нам продолжение с уже полюбившимися актерами. Надеемся, долго ждать не придется.

«И твою маму тоже»

Да, это настоящий динозавр в нашем списке, но, поверьте, он там не случайно. Хулио и Тинох — два друга, которые решают отправиться в холостяцкое путешествие по Мексике, пока их подружки уехали на лето. К ним присоединяется Луиза, и — угадайте что? — верно, много секса. Разумеется, нас ждет зажигательное «трио», куда же без него.

«8-е чувство»

Этот сериал можно смело назвать гимном свободе, любви и чувственности. Ну и, безусловно, все знают, ради каких сцен этот сериал стоит смотреть. Групповой секс, который происходит между людьми, которые находятся за тысячу километров друг от друга. А от последней сцены мурашки бегут совершенно у всех без исключения, потому что там не только секс, но еще и саундтрек.

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