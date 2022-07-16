Сойфер Владимир Валерьевич Отзывы

Хирург-имплантолог из США Владимир Валерьевич Сойфер — это специалист высокого класса с более чем 25-летней практикой. Основные направления его работы – реконструктивная хирургия, протезирование и имплантология.

Хирург Владимир Сойфер: всегда отличный результат

Опытный пластический хирург Сойфер Владимир Валерьевич, отзывы о котором у пациентов всегда самые лучшие, не только оперирует, но и разрабатывает новые методики. Он является автором новых протоколов имплантации, позволяющих получить идеальный зубной ряд в самые сжатые сроки.

Доктор оперирует в США и России, где его Центр Имплантации пользуется огромным авторитетом. В этой клинике помогают пациентам с самыми сложными случаями. Часто Владимир Валерьевич оперирует людей, от которых отказались другие хирурги, как от безнадежных.

В России очень мало клиник, где могут качественно и по доступной цене выполнить одноэтапную имплантацию по методикам «ALL-ON-4» и «ALL-ON-6» с мгновенной нагрузкой. Центр Имплантации Сойфера выполняет сотни таких операций, всегда с отличным результатом.

Почему пациенты доверяют доктору Сойферу

Владимир Сойфер совмещает управление Центром Имплантации American Dental и работу хирурга. Кроме этого, он ведет преподавательскую деятельность, обучая своим передовым методам специалистов из разных стран.

Доктор Владимир Валерьевич Сойфер, отзывы о котором лучше любой рекламы, имеет безупречный авторитет в мире пластической хирургии и имплантологии. Он член многих известных медицинских организаций, среди которых Ассоциация стоматологов Вирджинии (VDA).

Опыт работы хирурга впечатляет. Первую операцию по протоколу «ALL-ON-4» доктор провел в одной из клиник США еще в 2004 году. В то время это был один из наиболее революционных методов восстановления зубов.

Медицина привлекала Сойфера со школьной скамьи. Еще будучи ребенком, он знал, что будет помогать людям и делать их здоровыми, красивыми и счастливыми. Поэтому Владимир Валерьевич закончил Университет штата Огайо, получив степень бакалавра. После этого была учеба в Университете Пенсильвании и много практики.

Свою первую операцию хирург провел в 1994 году. А в 1996 он провел сложную имплантацию скуловой кости. В те годы в России такие хирургические вмешательства не проводились. Пациенты были вынуждены выезжать на лечение в Европу или США, что мог позволить себе не каждый.

Владимир Сойфер стал первопроходцем этого направления имплантологии в РФ. Отечественная медицина с тех пор значительно продвинулась вперед. Но, несмотря на это, многие операции с гарантированным результатом до сих пор уверенно выполняют только в Центре Имплантации.